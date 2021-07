Dimaro-Folgarida, l’assessore Largaiolli: “Ritiro del Napoli una svolta con il green pass”

L’assessore del comune di Dimaro-Folgarida, Alessandro Largaiolli, ha commentato lo svolgimento del ritiro del Napoli.

“Per chi ha profuso, come tutti noi, grandi sforzi per centrare un obiettivo importante per tutto il Trentino e ed ora anche per l’Italia questo ritiro rappresenta una svolta.

Quelle che sembravano regole imposte si sono rivelate la carta vincente per poter ritornare ad una normalità tanto attesa: è stato piacevole osservare come tutti i tifosi presenti al campo indossassero la mascherina senza problemi.

Ed anche vedere persone ‘anziane’ esibire con gioia il green pass in questo caso divenuto una sorta di lasciapassare verso la felicità di assistere al lavoro dei loro beniamini“.

Comments

comments