Disastro Var anche a Parma, D’Aversa: “Rigore netto! Non è andato al Var per non darlo”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con la Lazio accusando un errore di Di Bello.

“Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, cosa dobbiamo commentare? E’ inutile che l’arbitro faccia il simpatico nell’intervallo, ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Evidentemente non è andato a vedere il VAR perché avrebbe dovuto dare il rigore. Se non si utilizza neanche il VAR, siamo tornati indietro. Quello che abbiamo visto è palese, gli errori capitano, ma non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti”.

