Spal, Semplici verso l’esonero: pronto Gigi Di Biagio

Leonardo Semplici verso l’esonero dopo la sconfitta della Spal subita in rimonta contro il Sassuolo, si attende l’ufficialità di Di Biagio.

Manca ancora l’ufficialità, ma la Spal avrebbe scelto l’ex tecnico della Nazionale under 21 Gigi Di Biagio per guidare la squadra alla ricerca della salvezza. Sarebbe infatti arrivata al termine l’avventura di Leonardo Semplici, alla sua sesta stagione a Ferrara, con due promozioni e due salvezze nella massima categoria. Di Biagio è atteso alla sede della Spal già in serata. Gli verrà proposto un contratto fino a fine campionato, con rinnovo in caso di salvezza.

