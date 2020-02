Domizzi sulla stagione del Napoli: “Un’annata storta ci sta”

L’ex difensore del Napoli Maurizio Domizzi è intervenuto a Sky Sport e ha detto la sua sulla stagione che sta vivendo il Napoli.

Per l’ex difensore Domizzi un’annata storta ci può stare per il Napoli, pensando anche al fatto che le milanesi hanno fatto peggio gli anni scorsi.

Di seguito le sue parole:

“Un’annata storta ci sta. Il Napoli negli ultimi 10 anni ha fatto sempre grandi campionati, secondi posti e grandi partite in Champions; le milanesi hanno fatto molto peggio ma non hanno fatto queste tragedie come sono capitate a Napoli ad ottobre, quando il campionato era un po’ al di sotto delle aspettative.

Quello che è successo, è stato un problema mentale.“

