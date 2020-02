Del Genio: “Quest’anno il Napoli deve essere umile”

Paolo Del Genio si è soffermato a parlare a Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli e di come deve proseguire la stagione, arrivata a metà.

Per il giornalista, quest’anno la squadra deve essere umile. Di seguito le sue parole:

“Quest’anno il Napoli deve essere umile. Con la Juventus è arrivata una vittoria senza Koulibaly, Mertens, Allan, che sono i migliori calciatori a disposizione di Gattuso.

Per stimolare la squadra andrebbe detto ai calciatori che non sono più quelli capaci di vincere 25-30 partite a campionato, che non sono più quelli ma sono quelli che in 21 giornate hanno fatto bottino pieno solo 7 volte.“

