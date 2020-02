Dondarini: “Non credo che Abisso abbia chiamato Giua”

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Dondarini, ex arbitro.

“Il campo è la parte più bella dell’attività di un arbitro. Poi, il punto dolente è ciò che accade prima e dopo! Gli arbitri possono innamorarsi delle proprie convinzioni perché una persona deve essere dotata di una forte autostima per svolgere questa attività. Questo poi, può portare all’esasperazione del concetto e un arbitro può convincersi di essere infallibile. Avrei voluto il Var: andare in campo adesso con la giusta tecnica e maturità è molto più semplice perché un errore può essere corretto e ai miei tempi non capitava.

Non credo che Abisso ieri abbia chiamato Giua, o comunque questa è la mia interpretazione altrimenti non so perché l’arbitro non sia andato al Var. Basterebbe mettere una postilla accanto al protocollo e dare la possibilità alla società di chiedere all’arbitro di andare al Var. Voglio salutare pubblicamente Gattuso: nutro grande stima per lui”.

