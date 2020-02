Cobolli Gigli: “Sarri un ingenuo, Pjanic una mozzarella”

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato in un’intervista del difficile momento che sta vivendo la Juventus.

“Cristiano Ronaldo dimostra che un solo giocatore non risolve i problemi, Chiellini non è più un ragazzino, bisogna ricostruire su altre basi. Ho detto che mi sembra un po’ una “mozzarella”, vedi il passaggio molliccio contro il Verona, sembrava rinvigorito e invece è tornato ad essere un giocatore anche stanco, forse avrebbe bisogno di qualche turno di riposo. Il centrocampo è un problema che deve essere risolto.

Io che sono sempre stato critico non vorrei sparare sulla Croce Rossa, è un momento complicato, anche per parte tecnica. Paratici prima dell’ultima partita ha detto che Dybala è il nostro miglior giocatore ma allora spieghi perché questa estate voleva venderlo. Nedved confermò Allegri poi ci fu esonero una settimana dopo e lui non partecipò neppure alla conferenza di addio. C’è un problema di comunicazione, ci vuole coerenza. Sarri ha peccato di ingenuità chiedendo aiuto, in primo luogo il problema è psicologico ma anche i tifosi che fino a due settimane fa erano con lui non possono scaricarlo subito”.

“Pensare che i giocatori siano stanchi di vincere è drammatico riflettendo sugli investimenti della società: la famiglia Agnelli ha fatto un’operazione rischiosa ma giusta, i calciatori però devono essere determinati. Il presidente è un ottimo comunicatore, forse l’unico, magari è necessario che prenda in mano la situazione e cominci a farsi sentire. Forse i giocatori ne hanno bisogno“.

