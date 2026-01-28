DOPO SCONTRI IN A1 VIMINALE VIETA TRASFERTE NAPOLI E LAZIO

Napoli

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Dopo gli scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi delle due squadre fino al termine della stagione.

