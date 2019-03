Dossena: “Il Napoli passerà il turno grazie all’esperienza di Ancelotti”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Andrea Dossena, ex esterno del Napoli.

“Siamo lontano anni luce rispetto alla realtà che ho potuto godere in Inghilterra: il razzismo lì non esiste e ci si nasconde dietro ad un dito quando si dice che solo una piccola parte è razzista. Questa parte, seppure piccola, deve essere sradicata.

La Juve ha fatto un’impresa e il Napoli non deve cadere nei trabocchetti dell’Europa e l’esperienza di Ancelotti credo che permetterà agli azzurri di passare il turno con tranquillità. Ancelotti offre tranquillità, convinzione ed un percorso a lungo termine. Ha preso un giocattolo che funzionava alla perfezione, ma Ancelotti non è Sarri e per questo deve avere il tempo di innestare i suoi meccanismi che nella gestione del gruppo sono totalmente diversi.

Il vero Ghoualm lo vedremo l’anno prossimo perchè dopo 2 infortuni pesanti, mentalmente e psicologicamente ci vuole tempo per recuperare. Deve capire che nei contrasti non si rompe, che può andare a mille all’ora e questo lo si acquisisce col tempo”.

