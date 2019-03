Mendes: “CR7 farà la storia della Juve: è il migliore di sempre”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus.

“Cristiano è il miglior giocatore della storia del calcio e lo ha dimostrato ancora. E’ un extraterrestre. Ha fatto la differenza in Inghilterra, scrivendo la storia dello United. A Madrid è diventato il miglior giocatore di sempre del Real, che senza di lui non avrebbe vinto così tanto. E’ stato Ronaldo il protagonista delle quattro Champions. Ora sono sicuro che farà la differenza anche in Italia. Sì, farà la storia della Juve. Tre aggettivi per descrivere la sua gara di martedì? Cristiano è stato epico, mitico, divino”.

Comments

comments