Dybala: “Nemmeno la società sa chi sarà l’allenatore. Futuro? Voglio restare qui”

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine di un evento Adidas ed ha parlato anche del suo futuro.

Nemmeno la società sa ancora chi sia, speriamo sia uno forte in grado di farci vincere tutto.

Mio fratello ha parlato per sé. Io ho parlato con Paratici, sa quello che pensa, voglio continuare a giocare con la Juventus. Poi non dipende da me, la società deve fare le sue scelte e la squadra in base alle idee del nuovo allenatore, ma io voglio restare”.

Andrai all’Inter? “Ho molto rispetto per la maglia e per i tifosi della Juventus, non parlerò di altre squadre”.

