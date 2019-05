Meret: “Ancelotti ci ha dato tanto”

Il portierino azzurro Alex Meret, a breve impegnato nell’Europeo Under 21 ha parlato di questo ed altro al microfono di Sky Sport.

“Ancelotti ci ha dato tanto, ha subito dato un’impronta diversa alla squadra che veniva da un ciclo ben definito. Averlo anche il prossimo anno sarà importante per mantenere continuità, seguiremo i suoi consigli per disputare un campionato migliore, anche se quest’anno comunque è stato positivo”.

Sull’Europeo: “Arrivare più in fondo possibile e vincerlo. Sarà importante l’apporto del pubblico, abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo un girone difficile, con la Spagna che è fortissima, ma anche negli altri gruppo non mancano le corazzate. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e ce la metteremo tutta”:

