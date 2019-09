E venne il giorno di Milik: i gol del polacco fondamentali per far volare in alto il Napoli

Callejon e Mertens in campo per tutti i novantasei minuti contro il Liverpool. Insigne e Lozano partiti titolari e poi sostituiti. Llorente non ancora al top e Younes out per un attacco influenzale. Contro il Lecce salgono le quotazioni per una maglia da titolare per Arek Milik.

Per l’attaccante polacco contro il Lecce potrebbe finalmente iniziare ufficialmente la stagione 2019-2020.

Assente per infortunio nelle prime tre di campionato, contro il Liverpool ha riassaporato il gusto della convocazione sebbene in panchina.

Ora Milik è pronto a tornare in campo con la voglia matta di migliorare il record personale di 17 gol in campionato della scorsa stagione, tutti segnati senza aver mai tirato un rigore.

Uno dei sinistri più precisi e potenti della Serie A, Milik è pronto a regalare quei gol del bomber fondamentali se una squadra vuole almeno PROVARE a vincere come ha più volte detto Ancelotti.

