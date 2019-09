Qui Castel Volturno. Quattro azzurri saltano il Lecce, la lista dei convocati

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15.

La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con una serie di torelli.

Successivamente lavoro finalizzato alla reattività.

Di seguito esercitazioni sui calci da fermo.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

Tonelli prosegue il suo lavoro personalizzato.

Affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale.

I convocati:

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis;

DIFENSORI: Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui;

CENTROCAMPISTI: Elmas, Fabiàn, Gaetano, Zielinski;

ATTACCANTI: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik.

ASSENTI: Manolas, Tonelli, Allan e Younes.

Fonte SSC Napoli.

