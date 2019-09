Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni della stampa all’esterno dell’Hotel Vesuvio dove è in corso la riunione per la convenzione.

“Stiamo lavorando per firmare una convenzione che sia utile per il Comune, per la società ma soprattutto per i tifosi in uno stadio rinnovato. Il Napoli Calcio sta valutando punto per punto il documento, anche perché la società ha intenzione, se ve ne fosse la possibilità, di portare ulteriori miglioramenti alla struttura sportiva”.

