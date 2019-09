E’ in corso in queste ore all’Hotel Vesuvio una riunione tra Aurelio De Laurentiis e alcuni rappresentanti del comune per la convenzione San Paolo.

Presenti al Vesuvio Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli. Secondo quanto riporta il Mattino il presidente azzurro ha annunciato che ha intenzione di mettere ancora mano per migliorare lo stadio.

