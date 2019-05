Eljif Elmas, il diamante grezzo che fa impazzire l’Europa

Eljif Elmas, giovane stella macedone del Fenerbahce, è nel mirino del Napoli. Scopriamo insieme il talento ammirato da mezza Europa.

Eljif Elmas nasce a Skopje, capitale della Macedonia, il 27 settembre 1999.

Entrato nelle giovanili del Rabotnicki, esordisce nella massima serie macedone a soli 16 anni, collezionando 11 presenze (54 minuti di media), un gol ed un assist. Nella stagione successiva è titolare: 33 presenze in campionato (6 gol e 7 assist) più esordio in Europa League (2 presenze ed un gol). Attira quindi le attenzioni del Fenerbahce, che lo acquistano, non ancora 18enne, nella stagione 2017/18 per 180 mila euro. In Turchia, dopo un anno di rodaggio (7 presenze tra campionato e coppa) diventa il perno del centrocampo dei “Canarini gialli” con 39 presenze (e tre gol) tra campionato, coppa, preliminari di Champions ed Europa League. Conta anche 5 presenze con la Nazionale Macedone.

Destro naturale, con 20 anni ancora da compiere, la caratteristica che più salta all’occhio di Elmas è la versatilità. Difatti, in 92 partite da professionista ha giocato in ogni posizione del campo dal centrocampo in su. Il ruolo preferito è chiaramente quello di centrocampista centrale o, meglio, di trequartista, ma nella sua giovane carriera è stato impiegato anche come mediano davanti alla difesa, centrocampista di fascia destra e sinistra, attaccante esterno su entrambe le fasce e, seppur in una sola occasione, punta centrale.

Proprio per la sua versatilità e per la grande qualità con cui riesce a giocare il pallone, vista la giovane età, Eljif Elmas è finito sotto il mirino di tanti club europei, con l’entourage del giocatore (non ha procuratore, ma è assistito dalla famiglia) che spinge per un trasferimento ed avrebbe già comunicato al Fenerbahce l’intenzione di trasferire il giocatore altrove.

Lazio, Borussia Dortmund, Fiorentina, Inter, Atletico Madrid, Tottenham e, ora, anche il Napoli sulle tracce di Elmas, valutato 7 milioni e mezzo secondo il portale Trasfermarkt, ma per il quale, con ogni probabilità, bisognerà raggiungere una cifra di almeno 20 milioni di euro.

