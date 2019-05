Timothy Castagne, il terzino dal gol facile

Timothy Castagne è uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la fascia destra; quest’anno con l’Atalanta ha dato prova di tutte le sue qualità. Ma quali sono?

Timothy Castagne nasce ad Arton, in Belgio, nel ’95 e con l’Atalanta di Gasperini ha trovano terreno fertile per far vedere le sue qualità. Un terzino destro duttile, che si è fatto notare soprattutto in questa seconda stagione con un campionato di alta qualità.

Gli inizi sono con il Genk, squadra belga, dove nel 2014 esordisce in campionato; due anni dopo invece prova l’emozione di esordire in Europa League. Nel 2017, per 6 milioni, l’Atalanta lo acquista e dopo un periodo di alternanza trova il posto da titolare fisso.

Con Gasperini ed il suo gioco molto propositivo trova quello che fa per lui per esplodere; dopo un buon primo anno con i bergamaschi (3 assist, 1 gol e tanta qualità) è questo l’anno decisivo per lui dove fa vedere tutte le sue qualità. Infatti si è visto che Castagne è bravo ad inserirsi nell’area avversaria e ha dimostrato di avere il gol nelle sue vene.

Fino ad ora ha totalizzato ben 5 gol e 5 assist, non male per un terzino destro. Questa sua vena offensiva e realizzativa è unita ad una buona velocità e ad una buona tecnica; inoltre da il meglio di sé quando agisce come terzino destro.

La sua duttilità però lo porta ad essere capace di coprire anche l’altra fascia, la sinistra; all’occorrenza, tra l’altro, può fare il quarto di centrocampo, sempre a destra. Ancelotti lo troverebbe molto adatto per il 4-4-2, dato che può agire in entrambi i ruoli della corsia destra.

Si troverebbe anche molto d’accordo con Callejon, dato che lo spagnolo molto spesso lascia lo spazio al terzino di competenza. Con la sua velocità la manovra acquisterebbe un’arma in più; ad ora, comunque, il suo cartellino è gestito dalla sua famiglia e si dovrà trattare personalmente con loro, oltre alla società.

Infine, il sito transfermarkt lo valuta 10 milioni di euro; l’Atalanta ovviamente ne chiederà qualcosina in più, ma ci sono anche delle contropartite tecniche che piacciono alla società bergamasca (Inglese e Verdi su tutti). Ci sarà da sedersi e trattare.

fonte foto: Atalanta BC Account Ufficiale.

Comments

comments