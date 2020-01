Emergenza difesa: Koulibaly rivede il campo ma Gattuso deciderà all’ultimo momento

Emergenza difesa. Il Napoli si trova in una situazione di vera e propria emergenza nel reparto difensivo. A Gattuso tocca correre ai ripari.

Al momento, Manolas-Luperto sembrerebbe essere la coppia più probabile per la sfida contro l’Inter.

Con Maksimovic che fa terapie e Koulibaly che rivede il campo ma con un allenamento personalizzato Gattuso non può essere ottimista.

Per quanto riguarda il senegalese si sta facendo di tutto per provare a recuperarlo in tempo: il tecnico del Napoli, quindi, deciderà all’ultimo momento se Koulibaly sarà pronto per scendere in campo dal primo minuto.

