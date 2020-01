Dall’Olanda. Il Napoli starebbe pensando all’acquisto del belga Vertonghen. Il calciatore adesso milita in Premier League, nel Tottenham.

Come riferisce De Telegraaf, l’Ajax si sarebbe ritirata dalla corsa al giocatore per l’elevato ingaggio percepito dallo stesso.

Il Napoli per questo motivo, secondo gli olandesi, sarebbe in pole per l’acquisto.

Anche Sky UK sostiene che il Napoli avrebbe scelto Vertonghen per sostituire Koulibaly nel mercato estivo.

