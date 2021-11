Europa League: Lazio qualificata, al Napoli serve una vittoria

Si è concluso l’ultimo turno di Europa League che ha regalato la qualificazione alla Lazio. Il Napoli sarà costretto a vincere contro il Leicester.

La sconfitta contro lo Spartak Mosca obbliga gli azzurri a centrare la vittoria nel prossimo turno di Europa League; l’avversario sarà il Leicester e, a differenza dell’andata, la partita si giocherà al Maradona. Gli azzurri, quindi, avranno tutto il supporto dei tifosi.

Se il Napoli non arriverà primo in classifica, le ipotesi che si prospettano sono quelle di: spareggio per gli ottavi di finale di Europa League (in caso di secondo posto nel girone) o lo spareggio per gli ottavi di Conference League (in caso di terzo posto). Al LINK tutte le possibili combinazioni.

Sarri e la Lazio, invece, hanno centrato la qualificazione matematica con l’ultimo turno. Questi i risultati dell’ultimo turno:

GRUPPO A

Brondby-Lione 1-3

51’ Uhre (B), 57’, 65’ Cherki (L), 76’ Slimani (L)

Glasgow Rangers-Sparta Praga 2-0

15’, 48’ Morelos

GRUPPO B

Monaco-Real Sociedad 2-1

28’ Volland (M), 35’ Isak (RS), 38’ Fofana (M)

PSV-Sturm Graz 2-0

45’ rig. Carlos Vinicius, 55’ Bruma

GRUPPO C

Spartak-Mosca 2-1

3’ rig, 28’ Sobolev (S), 64’ Elmas (N)

Leicester-Legia Varsavia 3-1

11’ Daka (L), 21’ Maddison (L), 26’ Mladenovic (V), 33’ Ndidi (L)

GRUPPO D

Eintracht Francoforte-Anversa 2-2

13’ Kamada (E), 33’ Nainggolan (A), 88’ Samatta, 90’+4’ Paciencia (E)

Olympiacos-Fenerbahçe 1-0

90’ Soares

GRUPPO E

Galatasaray-Marsiglia 4-2

12′ Cicaldau (G), 30′ aut. Caleta-Car (G), 64′ Feghouli (G), 68′ e 85′ Milik (M), 83′ Babel (G)

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3

56′ rig. e 63′ rig. Immobile, 87′ Pedro

GRUPPO F

Midtjylland-Braga 3-2

2′ Sviatchenko (M), 43′ Horta (B), 48′ Isaksen (M), 85′ Galeno (B), 93′ rig. Evander (M)

Stella Rossa-Ludogorets 1-0

57′ Ivanic

GRUPPO G

Betis-Ferencvaros 2-0

5′ Tello, 52′ Canales

Bayer Leverkusen-Celtic 3-2

16′ e 82′ Andrich (B), 40′ rig. Juranovic (C), 56′ Jota (C), 87′ Diaby (B)

GRUPPO H

Dinamo Zagabria-Genk 1-1

35′ Menalo (D), 45′ Ugbo (G)

Rapid Vienna-West Ham 0-2

40′ Yarmolenko, 47′ p.t. rig. Noble

La situazione delle italiane nei rispettivi gironi di Europa League

A seguire la classifica dei gironi dove sono impegnate Napoli e Lazio.

Girone C

Leicester 8

Spartak Mosca 7

Napoli 7

Legia Varsavia 6

Girone E

Galatasaray 11

Lazio 8

Olympique Marsiglia 4

Lokomotiv Mosca 2

Comments

comments