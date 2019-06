Europei Under 21, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali

Stasera alle 21 scatta l’esordio dell’Italia Under 21 negli Europei, contro la Spagna; di seguito le formazioni scelte dai ct, con Meret e Fabian che partono titolari.

Come annunciato ieri in conferenza da Di Biagio stesso, Alex Meret partirà titolare stasera alle 21 contro la Spagna. La partita segna il debutto dell’Italia Under 21 agli Europei; Meret e Fabian Ruiz si troveranno quindi faccia a faccia, dato che il centrocampista spagnolo partirà anche lui titolare.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due nazionali:

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All. Di Biagio.

SPAGNA (4-1-4-1): Simon; Aguirregabiria; Vallejo, Jorge Meré, Aaron Martin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian Ruiz, Oyarzabal; Borja Mayoral. All. De la Fuente.

Comments

comments