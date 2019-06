Di Biagio annuncia: “Gioca Meret in porta”

Luigi Di Biagio, ct dell’Italia Under 21, in conferenza ha annunciato che Alex Meret giocherà dall’inizio domani sera contro la Spagna.

Domani sera ci sarà l’esordio dell’Italia Under 21 agli Europei, contro la Spagna U21 dove gioca anche Fabian Ruiz. Il ct dell’Italia, Luigi Di Biagio, ha annunciato in conferenza che Alex Meret giocherà dal primo minuto domani sera; oltre a questo rimangono ancora alcuni dubbi, ma a quanto pare quello del portiere non c’è.

“In porta gioca Alex. Tra poco faremo l’ultimo allenamento, a me restano un paio di dubbi: li scioglierò domani. Vogliamo sfatare il tabù Spagna, l’abbiamo battuta una volta negli ultimi vent’anni come Under 21, ma stavolta ce la giochiamo. Il loro modo di interpretare il calcio non è cambiato.”

