La partita delle 18 e 30 del gruppo C degli Europei Under 21 ha visto la Romania travolgere la Croazia per 4 a 1; Romania per ora in testa al girone da sola.

In attesa del big match di stasera tra Francia e Inghilterra degli Europei Under 21, la Romania si porta in testa al gruppo C travolgendo la Croazia. Il risultato finale è di 4 a 1 per la Romania; di seguito i marcatori:

Romania – Croazia 4 – 1

11′ Puscas (rigore), 14′ Hagi, 18′ Vlasic, 66′ Baluta, 93′ Petre.

