Copa America: delude il Brasile con Allan in panchina, bene il Perù

Nella Copa America in corso di svolgimento in Brasile si sono giocate le partite della seconda giornata del girone eliminatorio del Gruppo A. Ancora panchina per Allan.

A Rio De Janeiro il Perù supera 3-1 la Bolivia e spera nel passaggio ai quarti di finale. Martins su rigore per il momentaneo vantaggio della Bolivia, Guerrero, Farfan e Flores per la rimonta del Perù

A Salvador de Bahia il Brasile con il Venezuela non va oltre lo 0-0. Per il ‘napoletano’ Allan seconda gara consecutiva vista solo dalla panchina.

Questa la classifica del Gruppo A dopo le prime due giornate:

Brasile e Perù: 4

Venezuela: 2

Bolivia: 0.

Comments

comments