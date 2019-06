Dopo le vittorie di ieri di Italia e Polonia, oggi si è giocata anche la prima giornata del girone B dell’Europeo Under 21.

Vince l’Austria che batte nel pomeriggio la Serbia per 2-0. Decidono i gol di Wolf e Horvath.

Vince anche la Germania campione in carica che batte per 3-1 la Danimarca. Decisivi i gol di Richter (doppietta) e Waldshmidt. Inutile il gol di Skov per i danesi.

