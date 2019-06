La squadra mercato di Sky Sport fornisce importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli che vede più vicino l’obiettivo James Rodriguez.

Sembrerebbe, infatti, che il Napoli abbia il si del calciatore al quale si è aggiunto nelle ultime ore quello del Real Madrid per il prestito con diritto di riscatto.

Non solo James perché il Napoli spinge anche per Manolas per cui pagherà la clausola inserendo Diawara nell’operazione. Inoltre c’è anche l’offerta per il giovane talento del Fenerbache Elmas.

