Eurorivali – Il Barcellona passa il turno in Copa Del Rey ma lo fa con molta fatica contro l’Ibiza, squadra di seconda divisione.

Certo non il Barcellona dei titolari quello visto questa sera ma l’allarme c’è. 60 minuti sotto 1-0 contro l’UD Ibiza, squadra di seconda divisione, e una rimonta striminzita nei minuti finali grazie alle reti di Griezmann. Il cambio di allenatore, per il momento, non ha dato una scossa ai blaugrana.

