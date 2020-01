Gaetano si presenta alla Cremonese: “Sono felice, spero di portare in alto la squadra”

Gianluca Gaetano si presenta alla Cremonese. Il centrocampista di proprietà del Napoli ha parlato così ai suoi nuovi tifosi.

“Sono un giocatore offensivo e, anche se in una stagione nelle giovanili del Napoli ho fatto il mediano, il mio ruolo è quello di centrocampista offensivo, trequartista o seconda punta. Gioco per attaccare la porta, ho dribbling e gol. Quando ero a Napoli pensavo solo ad allenarmi, a tutto il resto ci ha pensato il mio procuratore. Poi quando è arrivata questa chiamata, come detto, ne sono stato felice”.

PARAGONE CON CASTROVILLI – “Lui qui ha fatto un percorso molto importante, spero di portare in alto la Cremonese”.

