F1 – Leclerc in pole position a Monza: “E’ un onore”, caos nel Q3

La Ferrari con Charles Leclerc conquista la pole position del Gran Premio d’Italia. Secondo Hamilton. Caos nel Q3 durante l’ultimo giro di lancio.

La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia a Monza. Seconda la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre è quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel dietro a Valtteri Bottas, terzo.

“Un onore essere in pole davanti a questi tifosi”. Charles Leclerc continua a far sognare i ferraristi, conquistando a Monza un’incredibile pole position che ha visto la maggior parte delle vetture mancare per un soffio l’ultimo giro di lancio in Q3, a causa di una ‘melina’ tattica prolungata. “Un peccato – ammette Leclerc – non aver potuto disputare l’ultimo giro, c’è stato davvero un gran casino”.

Fonte: ANSA.

