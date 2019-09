L’Italia del volley festeggia la medaglia di bronzo vinta dalle azzurre agli Europei. Battuta nella finalina la Polonia con un combattutissimo 3-0.

Medaglia di bronzo per la nazionale femminile di pallavolo agli Europei: le azzurre, guidate dal ct Davide Mazzanti, nella finalina per il terzo posto hanno battuto 3-0 (25-23, 25-20, 26-24) la Polonia. La finale per l’oro sarà tra la Serbia campione del mondo (che ha battuto proprio l’Italia) e la Turchia.

Fonte: ANSA.

