Secondo quanto riportato dal quotidiano As, è a rischio la presenza di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, nel match tra Norvegia e Spagna.

Lo spagnolo non si è allenato, in mattinata, a causa di una faringite e, insieme al compagno di reparto Dani Ceballos, rischia di saltare la prossima gara, in programma sabato. I due, dunque, potrebbero essere a disposizione di Moreno solo per la partita successiva, contro la Svezia.

