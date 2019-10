Il Senegal strappa un pari al Brasile: Koulibaly in campo per 90′

È terminata con il punteggio di 1-1 la gara amichevole, disputata a Singapore, tra il Senegal, guidato da Kalidou Koulibaly, e il Brasile.

Nazionale verdeoro in vantaggio, dopo nove minuti, grazie a una rete di Roberto Firmino, attaccante del Liverpool. Il pareggio senegalese, invece, è arrivato su calcio di rigore, trasformato da Diedhiou. Il difensore del Napoli, Koulibaly, è rimasto in campo per tutti i 90′, cavandosela bene contro i fortissimi attaccanti brasiliani (Neymar, Firmino, Coutinho e Gabriel Jesus).

Comments

comments