Fabian: “Dobbiamo restare concentrati per il ritorno. Ancelotti mi dà fiducia”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine della gara vinta dagli azzurri contro il Salisburgo in Europa League.

“Bisogna restare concentrati, lì’ sarà una gara difficile. Loro sono bravi, giocano bene e dobbiamo andare lì con attenzione. Ho un taglio sul viso, sì, ma non fa niente. Il mio primo gol europeo? Molto felice, ma più contento per la vittoria che è più importante. Dobbiamo continuare così, siamo una bella squadra.

E’ stato difficile al mio arrivo, ma mi sono infortunato all’adduttore. Il mister mi ha dato fiducia, per un giocatore è molto importante. Ora sto bene, devo lavorare di più per migliorare e per ringraziare il mister per la fiducia che mi dà. Mi piace giocare in avanti, posso perdere più palle ma preferisco rischiare piuttosto che giocare indietro”.

