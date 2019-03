Ancelotti a Sky: “Da migliorare le cose che si fanno meno bene”

Ai microfoni di Sky è intervenuto Ancelotti, dopo la bella vittoria per 3 a 0 del Napoli sul Salisburgo. Ecco le parole del mister.

Dopo un 3 a 0 ti aspettavo più felice.

Ci sono ancora 90 minuti da giocare; se facciamo tanti calcoli come nel finale si rischia grosso. Abbiamo fatto delle cose bene ed altre meno bene; dobbiamo cercare di migliorare quelle che facciamo meno bene.

Perché hai tolto Insigne?

Non c’è bisogno di una mentalità europea per capire perché Insigne non ha giocato dall’inizio: ha fatto tutta la partita contro la Juventus. Questo a differenza di Milik e Mertens.

Non ci sarà la difesa titolare al ritorno; come mai hai urlato “ma perché” al giallo di Koulibaly?

Un fallo in uscita che si poteva evitare; non mi preoccupa che non ci saranno Koulibaly e Maksimovic perché gli altri due sono affidabili, ma era una cosa che si poteva evitare.

Cosa ti fa arrabbiare di più?

Nella partita di oggi abbiamo preso dei rischi che si potevano evitare; due palle filtranti dove Meret è stato molto bravo o il contropiede in uscita. Basta che ti metti dietro e stai coperto e non hai questi rischi; questo pressing alto è una bella cosa ma quando non c’è più energia bisogna aspettare di più.

Questa squadra ha molta esperienza nazionale ed internazionale; ma a volte si fa più male a se stessa rispetto al pericolo degli avversari.

Vero; il calcio è qualità, soprattutto qualità, furbizia, concentrazione, intelligenza. Sotto questo punto di vista dobbiamo cercare di migliorare

C’è da migliorare la differenza tra casa e trasferta; esiste un Napoli da San Paolo ed uno lontano da San Paolo. Quando si riuscirà a vedere un Napoli costante?

L’ultima trasferta è stata positiva, anche se con il Milan non siamo riusciti a trovare il gol.

Una valutazione su Luperto

Molto vigile, attento e applicato. Un giocatore affidabile anche se gioca poco; la coppia centrale per giovedì ce l’abbiamo. Magari domenica lo proviamo.

Guardando il PSG, il rammarico è aumentato?

Due partite incredibili; se fossi stato uno di loro sarei andato al primo ponte e mi sarei buttato giù.

