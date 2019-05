Fabian, l’agente: “Nessun problema di posizione. Ottima stagione”

Rodolfo Oribe, agente di Fabian Ruiz, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della stagione del suo assistito, la prima in azzurro.

“Credo che Fabiàn abbia fatto un’ottima prima stagione, considerando che si è trovato a giocare in una nuova squadra ed in nuovo campionato. Credo che questa stagione lo abbia fatto crescere molto.

Nazionale maggiore? È arrivata la sua seconda convocazione, speriamo che adesso possa esordire dopo aver dovuto saltare la prima chiamata a causa della febbre.

Posizione in campo? Non credo che abbia influito nel suo momento di forma, ha avuto un leggero calo di rendimento indipendente dalla sua posizione in campo”.

