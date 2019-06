Fabian Ruiz arrivato a Madrid: “Voglio godermi la convocazione”

Il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, è arrivato a Madrid per rispondere alla convocazione in Nazionale.

Anche per Fabian Ruiz è arrivato il momento di godersi la convocazione in Nazionale; da poco è arrivato a Madrid, dove la Roja si ritrova. Questo dopo che la prima volta non ha potuto debuttare a causa del virus influenzale che l’ha colpito e costretto ad andare in ospedale.

Il centrocampista spagnolo è intervenuto anche ai microfoni della Federazione; di seguito le sue parole:

“Alla prima sono stato sfortunato; ora ho molta voglia e applicazione e non vedo l’ora di stare con i miei compagni di squadra per godermi questa convocazione.”

