GdS – Napoli-Veretout, trattativa quasi definita

La Gazzetta dello Sport parla della trattativa tra il Napoli e la Fiorentina, per portare in azzurro il centrocampista francese Jordan Veretout.

Per la Gazzetta dello Sport di oggi in edicola, la trattativa per portare in azzurro Jordan Veretout è quasi definita. Al netto del mercato che sta attuando il Napoli, cioè quello fatto di attese e di accelerazioni improvvise per chiudere; un esempio è la trattativa di Di Lorenzo.

A quanto pare, per la rosea, il Napoli sta aspettando che la situazione della Fiorentina sia definita, per affondare il colpo decisivo. Un affondo che potrebbe portare alla chiusura della trattativa.

Comments

comments