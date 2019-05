Fabian Ruiz: “Entusiasta della convocazione in Nazionale, non vedo l’ora”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è stato convocato dalla Spagna per le gare di qualificazioni agli Europei. Ecco il suo commento sui social.

“Sono entusiasta di essere tornato tra i convocati per la nazionale. Non vedo l’ora di giocare i primi minuti in assoluto, prometto di lavorare duramente”.

Muy ilusionado por volver a estar entre los elegidos para jugar con la @SeFutbol .Estoy deseando poder jugar los primeros minutos con la absoluta, prometo esforzarme y trabajar duro #UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/uWWpg5oZnx — Fabian Ruiz (@FabianRP52) May 17, 2019

