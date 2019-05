SOCIAL – Davide Ancelotti e i complimenti della compagna

Ana Galocha, compagna di Davide Ancelotti, si complimenta con il proprio partner per la stagione che sta per finire.

Davide Ancelotti riceve gli elogi della compagna Ana Galocha per la stagione che sta per finire sulla panchina del Napoli. In particolare, Ana sottolinea gli sforzi fatti da lui e l’umiltà che ha sempre avuto; di seguito il post:

fonte foto: Account Ufficiale SSC Napoli.

