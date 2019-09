Fabian Ruiz: “Per il rinnovo ne stiamo parlando con il Napoli”

Una lunga intervista quella rilasciata da Fabian Ruiz al quotidiano Marca e riportata dal portale online de Il Corriere dello Sport; di seguito le sue parole.

Fabian Ruiz rivela che per il rinnovo il club ed i suoi rappresentanti ne stanno parlando. Lo ha fatto in un’intervista per Marca e riportata dal portale online del Corriere dello Sport. Lo spagnolo ritorna anche sulla partita di sabato sera, contro la Juventus, dove ha ammesso che per lui non era fallo.

Di seguito le sue parole:

“Il calcio a Napoli cos’è? La città è grande e tutti tifano per una squadra, lo si nota per strada. I napoletani amano il calcio ed il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentirli così vicino.

Siamo riusciti a recuperare contro la Juve da 3-0 ed è stato brutto perdere la partita così, all’ultima giocata. Anche se credo che non fosse fallo. Koulibaly? Tutti siamo con lui perché sappiamo quanto sia importante per noi e da sempre il massimo in campo.

Per il rinnovo, il club e i miei rappresentanti ne stanno parlando e spero che arrivi l’accordo. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia.

Piace essere accostati a club come Real o Barcellona, ma dico sempre che ho un contratto di quattro anni con il Napoli e sono molto contento. L’allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano.

I ringraziamenti vanno soprattutto a mia madre. Grazie a lei sono un calciatore professionista. Ha dato tutto per realizzare il mio sogno. Gli idoli invece sono Capi, quando ero alla cantera del Betis, poi Xavi e Iniesta.”

