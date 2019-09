Lozano dal ritiro: “CR7 mi ha fatto i complimenti per il gol”

Hirving Lozano ha parlato dal ritiro con il Messico a TUDN, svelando un retroscena sul suo debutto: Cristiano Ronaldo gli ha fatto i complimenti per il gol.

Al suo debutto non ha mancato l’appuntamento con il gol, Hirving Lozano, segnando alla Juventus il gol del 3 a 2 momentaneo. Cristiano Ronaldo, dopo il gol, si è avvicinato a lui e gli ha fatto i complimenti e dato il benvenuto. A rivelare questo retroscena è stato El Chucky in persona, in un’intervista per TUDN.

Di seguito le sue parole:

“Dopo il mio gol alla Juve, Ronaldo si è avvicinato a me per farmi i complimenti. Mi ha detto che ero il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, la squadra ha giocato molto bene e abbiamo affrontato grandi giocatori oltre a lui.

Non faccio niente di particolare per il gol al debutto. Ho sempre il desiderio di giocare. Non avevo parlato col tecnico ma è stato molto bello che mi abbia fatto entrare nel secondo tempo in uno stadio spettacolare.

Per integrarmi nel Napoli so di avere poco tempo, ma spero di riuscirci grazie a Dio e alla fiducia dell’allenatore. Il mio obiettivo è lavorare e imparare sia dai miei compagni che dal tecnico.“

