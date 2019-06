Fabian Ruiz: “Rimarrò assolutamente a Napoli”

Dal ritiro con la Spagna Sky Sport ha intervista Fabian Ruiz, che ha parlato di Ancelotti e dei possibili arrivi di James Rodriguez.

Direttamente dal ritiro con la propria Nazionale, Fabian Ruiz ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport; il centrocampista ha parlato dei possibili arrivi di James Rodriguez e della sua permanenza a Napoli, oltre all’apporto di Ancelotti. Di seguito le sue parole:

“Ancelotti è un pilastro fondamentale, mi aiuta a crescere. Risulta chiaro che grazie ai suoi consigli sono migliorato molto in campo, è un allenatore tranquillo ed amabile e si fa sentire anche fuori.

Sempre positivo giocare con grandi giocatori e fa sempre piacere se possono aiutarci ad arrivare in alto. Lo stesso vale per James Rodriguez e Rodrigo.

Mertens è una bellissima persona e mi sento tutti i giorni con lui. A me e a tutti gli altri farebbe piacere la sua permanenza al Napoli. Sappiamo che l’anno prossimo possiamo lottare per lo scudetto e l’importante è crederci. Se non lo fai parti già sconfitto.

Io rimarrò assolutamente al Napoli, sono contento di questa squadra ed i tifosi possono stare tranquilli su di me.“

