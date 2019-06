Classifica CIES, Insigne primo tra gli italiani

Il CIES Football Osservatory ha stilato la classifica aggiornata dei 100 calciatori con il valore più alto in Europa; Insigne è il primo tra gli italiani.

Una bella soddisfazione per Lorenzo Insigne ed il Napoli, dato che è il primo tra i giocatori italiani con il valore più alto in Europa. Lo dice la classifica stilata dal CIES Football Osservatory e riportata da Radio Marte; la vetta della classifica è occupata da Kylian Mbappè, con un valore di 252 milioni.

Per approfondire il discorso che riguarda la Serie A, Insigne è preceduto da altri tre giocatori: Cristiano Ronaldo, Dybala e Piatek. Quindi l’attaccante napoletano risulta il quarto per la Serie A, ma il primo italiano come valore di trasferimento (75 milioni).

