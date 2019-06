Fabio Gennari: “Zapata non si tratta per meno 60 milioni, per Castagne bastano 20-25”

Ai microfoni di Radio CRC il giornalista di Radio Dea Fabio Gennari ha parlato della possibile trattativa tra Napoli e Atalanta per Duvan Zapata e Castagne:

“Per meno di 60 milioni, l’Atalanta non si siede neanche a parlare di Zapata. Castagne 20-25 milioni.

Sarebbe strano se Zapata non venisse guardato dal Napoli, è il migliore di Serie A. Per quanto riguarda i costi, l’Atalanta non lo cede a meno di 60 milioni. Inglese piace all’Atalanta e lo stanno seguendo, in aggiunta a Zapata, non al suo posto. Zapata ha segnato 28 gol, mai avuto un acciacco fisico dopo 48 partite. Se Chiesa vale 70 milioni, non capisco perché Zapata debba valere meno.

L’Atalanta non vuole toccare nessuno dei titolari, compreso Castagne. Vuole aggiungere 3-4 giocatori di livello per fare bella figura in Champions, Lazzari è uno di questi.

La valutazione di Castagne è di 20-25 milioni di euro, gioca sia a destra che sinistra, gioca nella nazionale del Belgio ed è di valore per l’Atalanta. Ha segnato gol decisivi, in partite importanti. E’ vero che stiamo parlando del Napoli che è seconda, ma non dobbiamo dimenticare che l’Atalanta è 3°.

Atalanta e Napoli partano avvantaggiate per l’anno prossimo, vista la stabilità della panchina. Dei titolari non si muoverà nessuno, ma se arrivano proposte importanti, è chiaro che se ne parlerebbe”.

