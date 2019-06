Giovanni Capuano: “Sarri grande professionista giusto che vada alla Juve, sui cori penso una cosa”

Ai microfoni di Radio CRC Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, ha parlato del possibile passaggio di Sarri alla Juventus:

“Sarri è un grande professionista ed è giusto voglia un grande club. Non cambierà idea sui cori razzisti”.

Intanto partecipo con voi alla gioia dei sediolini cambiati, ma purtroppo non è un altro stadio. L’impatto visivo fa tanto, ma resta comunque uno stadio vecchio, con tantissimi problemi strutturali. A Milano stanno pensando di buttare giù San Siro, figuriamoci che fine dovrebbe fare il San Paolo.

Già è difficile pensare alle bandiere come calciatori, figuriamoci gli allenatori. E’ stato a Napoli tre anni, ma Sarri e il Napoli avrebbero divorziato comunque. E’ un bravo allenatore, ha vinto l’Europa League, come si può pensare che precluda un paio di panchine solo perché urterebbe la suscettibilità di alcuni napoletani? E’ professione.

Anche Ancelotti viene considerato icona del Milan, mica i tifosi lo considerano un traditore?

E’ giusto che Sarri vada ad allenare un grande club. Credo che Maurizio Sarri, continuerà ad essere la persona che è. Dovrà adeguare la comunicazione al nuovo contesto in cui è, se casa sua sarà la Juventus, bisognerà eliminare determinati cori dagli stadi, non penso che farà passi indietro.

Non trovo normale che si pretenda che Sarri metta subito in chiaro che non vuole cori contro Napoli, così come trovo ridicolo fare domande a Conte sugli scudetti della Juventus”.

