Fabregas: “Sarri ha un buon cuore, ma muore con le sue tattiche”

Rispondendo alle due domande dei suoi follower su twitter l’ex centrocampista del Chelsea di Conte e di Sarri Cesc Fabregas, ha fatto un paragone tra i due suoi ex allenatori.

“L’Inter può vincere lo scudetto Conte è probabilmente il miglior allenatore nel rivitalizzare le squadre. Ha creato in fretta una nuova identità. L’allenatore più duro mai avuto. Ho sempre detto che cambiare la sua opinione su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto in carriera. Ho dovuto stare zitto e sudare parecchio.

Sarri ha le sue tattiche e muore con loro. Non è molto flessibile diciamo, ma è un buon uomo con un buon cuore”

