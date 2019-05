Faggiano direttore sportivo Parma: “Difficile riscattare Inglese, per Sepe vedremo”

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di Radio CRC ha parlato della situazione di Inglese e Sepe, calciatori del Napoli in prestito al club ducale:



“Parma in Europa? La vedevate solo voi giornalisti, siamo una neopromossa e non dimentico che nella griglia di partenza, per i bookmakers eravamo spacciati prima di cominciare il campionato anche se non ci eravamo mai detti che fosse tutto semplice.

Dopo la partita persa del Napoli contro l’Empoli, penso siano fischiate le orecchie a tutti (ride, ndr.)

La Juventus ha una marcia in più, bisogna seguire le sue orme, non è semplice. Sono organizzati e quando anche una bandiera deve essere messa da parte, con molta nonchalance, viene fatto. Fanno delle valutazioni in base al loro budget ed organizzazione. Tanto di cappello.

Il Parma si deve consolidare, l’anno prossimo bisogna afferrare la salvezza prima, poi se viene qualcosa in più, ben venga. Su Inglese abbiamo il riscatto a 25 milioni, è una situazione particolare, avevo prima fatto un tipo di contratto, ma poi l’ho dovuto cambiare. E’ stato sfortunato, merita tanto. Siamo stati sfortunati anche noi che non ne abbiamo potuto usufruire. A quelle cifre è impossibile riscattare Inglese, ma proverò a contrattare.

Su Sepe vedremo, finiamo nel migliore dei modi il campionato, una settimana di pausa e poi parleremo di mercato”.

