Sky – Napoli, accordo raggiunto con Castagne

Altra importante notizia lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Dopo Ilicic altro accordo raggiunto per il Napoli.

“Il club azzurro ha raggiunto l’intesa anche con Timothy Castagne, esterno classe ’95 che può giocare sia a destra che a sinistra.

L’accordo è sulla base di un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Adesso dunque non resta che trovare anche l’intesa economica definitiva con l’Atalanta ma gli azzurri sono fiduciosi di riuscire a convincere il club nerazzurro sia per Ilicic che per il belga, visto anche che alla stessa Atalanta piaccioni alcuni giocatori del Napoli.

Vedremo quali saranno i ragionamenti del presidente Percassi, anche una volta conquistata la Champions per la prossima stagione, ma intanto il Napoli ha già dalla sua questa doppia intesa con i due giocatori. “

“L’Atalanta intanto avrebbe individuato in Lazzari della Spal il sostituto adatto”.

