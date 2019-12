Faggiano, ds Parma: “Fino a giugno le abbiamo noi le carte in mano di Kulusevski”

A Tv Parma è intervenuto il ds del Parma, Faggiano, che si è espresso sull’argomento caldo di questi giorni: Dejan Kulusevski.

Non sono state parole accomodanti, dato che ha ribadito che fino a giugno le carte di Kulusevski sono in mano al Parma. Di seguito le parole del ds Faggiano:

“Fare il direttore sportivo non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie, anche se magari bianche.

Per Kulusevski volevamo un prestito biennale o una percentuale sulla futura vendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi.“

